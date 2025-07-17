Грачёва проиграла Кырсте и не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Яссах

106-я ракетка мира представительница Франции Варвара Грачёва потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти (116-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Кырсти.
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В рамках встречи, которая длилась 1 час 17 минут, Кырстя один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грачёвой, которая до лета 2023 года выступала на соревнованиях за Россию, ни одного эйса, ни одной двойной ошибки, спортсменка реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале Кырстя встретится с аргентинкой Марией Карле (124-я ракетка мира).
Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).
- 17 июля 2025
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