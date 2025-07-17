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Сорана Кырстя — Варвара Грачёва, результат матча 17 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Яссах

Грачёва проиграла Кырсте и не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Яссах
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106-я ракетка мира представительница Франции Варвара Грачёва потерпела поражение от румынки Сораны Кырсти (116-й номер рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Яссах (Румыния). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Кырсти.

Яссы. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 13:15 МСК
Сорана Кырстя
166
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Варвара Грачёва
106
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

В рамках встречи, которая длилась 1 час 17 минут, Кырстя один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грачёвой, которая до лета 2023 года выступала на соревнованиях за Россию, ни одного эйса, ни одной двойной ошибки, спортсменка реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале Кырстя встретится с аргентинкой Марией Карле (124-я ракетка мира).

Действующей чемпионкой турнира в Яссах является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0 (отказ).

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