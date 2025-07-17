Дочь немецкой теннисистки Татьяны Марии будет выступать за Францию

Победительница травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне немецкая теннисистка Татьяна Мария заявила, что её дочь не будет выступать за Германию. 11-летняя Шарлотта подаёт большие надежды в теннисе и занимается с мамой на тренировках.

«У Франции просто самые лучшие условия. Это не личный вопрос. Мы просто чувствовали, что они лучше всего подходят для помощи Шарлотте в этом возрасте. И именно поэтому мы выбрали Францию.

Там есть все условия, которые очень хороши для профессиональных теннисисток. Конечно, у них тоже есть турнир «Большого шлема», который есть и у Америки. Но Германия сейчас испытывает трудности с оказанием поддержки даже в таком возрасте.

Она действительно играет очень хорошо. Это её мечта. Разумеется, мы стараемся предоставить ей для этого наилучшие условия», — приводит слова Марии Eurosport.de.

Муж 37-летней Марии Шарль Эдуард — француз, а Шарлотта родилась во Флориде (США), где у семьи основное место жительства.

Немецкое издание Bild назвало Шарлотту величайшим теннисным талантом Германии, а Sport1 написал о ней как о «жемчужине тенниса».