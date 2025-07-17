Тарпищев — о молодых россиянках: в следующем году будут бороться за победу на ТБШ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах молодого поколения отечественных теннисисток.

«В женском одиночном разряде у нас много молодых, перспективных теннисисток. Уже сейчас они показывают хорошие результаты на турнирах. Я уверен, что молодое поколение во главе с Миррой Андреевой добьётся больших успехов и уже в следующем году будет бороться за победу на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, на этой неделе 18-летняя Мирра Андреева заняла пятую строчку рейтинга WTA и стала самой молодой спортсменкой в топ-5 рейтинга WTA с 2004 года. Тогда её соотечественница Мария Шарапова стала четвёртой ракеткой мира после победы на Итоговом турнире WTA в конце года.