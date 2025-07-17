Андреа Петкович назвала молодых претенденток на звание первой ракетки Германии

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович рассказала, кто из молодых теннисисток станет лучшей представительницей Германии.

«Их очень много. Ева Лис уже показала это. Нома Ноа-Акугуэ провела фантастический матч с Анной Бондарь на турнире в Гамбурге. Элла Зайдель уже находится на вершине мирового рейтинга. Ей не повезло, что она проиграла на Уимблдоне. Юле Нимайер также показала, что может это сделать. Сложность индивидуального спорта в том, что каждая история уникальна. Всегда есть причины, по которым кто-то доходит до определённого уровня, а затем, возможно, его отбрасывают назад — например, из-за травм», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

В данный момент первой ракеткой Германии является 37-летняя Татьяна Мария, занимающая 36-ю строчку рейтинга WTA, её ровесница Лаура Зигемунд — 54-я ракетка мира, 23-летняя Ева Лис — 55-я.