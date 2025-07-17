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Андреа Петкович назвала молодых претенденток на звание первой ракетки Германии

Андреа Петкович назвала молодых претенденток на звание первой ракетки Германии
Ева Лис и Ига швёнтек
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович рассказала, кто из молодых теннисисток станет лучшей представительницей Германии.

«Их очень много. Ева Лис уже показала это. Нома Ноа-Акугуэ провела фантастический матч с Анной Бондарь на турнире в Гамбурге. Элла Зайдель уже находится на вершине мирового рейтинга. Ей не повезло, что она проиграла на Уимблдоне. Юле Нимайер также показала, что может это сделать. Сложность индивидуального спорта в том, что каждая история уникальна. Всегда есть причины, по которым кто-то доходит до определённого уровня, а затем, возможно, его отбрасывают назад — например, из-за травм», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

В данный момент первой ракеткой Германии является 37-летняя Татьяна Мария, занимающая 36-ю строчку рейтинга WTA, её ровесница Лаура Зигемунд — 54-я ракетка мира, 23-летняя Ева Лис — 55-я.

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