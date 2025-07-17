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Андреа Петкович назвала трёх лучших теннисисток мира на данный момент

Андреа Петкович назвала трёх лучших теннисисток мира на данный момент
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович рассказала, кого считает лучшими теннисистками в мире среди действующих игроков.

«Среди женщин есть три абсолютные лучшие звезды, которые за последние пять-шесть лет почти разделили турниры «Большого шлема» между собой, а именно Арина Соболенко, Коко Гауфф и Ига Швёнтек. Гауфф — одна из самых больших звёзд спорта в США. Однако мы не воспринимаем это так в этой стране, потому что это другой рынок. Соболенко и Швёнтек также являются там большими звёздами, потому что они соперницы Гауфф. К сожалению, здесь, в Европе, всё не совсем так. Здесь иногда женский теннис несколько обесценивается, несмотря на то что три женщины полностью доминируют. Это всегда меня бесит. Поэтому я стараюсь поддерживать и укреплять женский теннис», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, американка Кори Гауфф и Ига Швёнтек из Польши занимают первые три строчки мирового рейтинга WTA.

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