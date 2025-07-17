Федерер посетил академию Надаля на Мальорке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер приехал в академию Рафаэля Надаля на Мальорке.

Совместное фото с Федерером и 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Надалем появилось в социальной сети теннисиста Антонина Леборна.

Фото: Социальная сеть Антонина Леборна

Надалю 39 лет, он завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года.

Федереру 43 года, она завершил карьеру осенью 2022 года.