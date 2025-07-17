Андреа Петкович: Синнер считается в Германии своим, потому что он говорит по-немецки

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась по поводу доминирования в мужском теннисе итальянца Янника Синнера и Карлоса Алькараса из Испании.

«Янник Синнер воспринимается почти как один из нас, потому что он говорит по-немецки (смеётся). А Алькарас — один из самых харизматичных игроков, которых я когда-либо видела. Кроме того, оба они очень скромные — просто отличные парни, к которым питают симпатии», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

Фамилия Синнер имеет южно-немецкое происхождение и сходна с известной фамилией немецких евреев Зингер. А имя Янник имеет немецко-французское происхождение и больше распространено во Франции.

Напомним, с начала 2024 года Синнер и Алькарас выиграли все титулы на двоих на турнирах «Большого шлема». В общей сложности итальянец и испанец на данный момент завоевали девять титулов ТБШ в одиночном разряде.