Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреа Петкович: Синнер считается в Германии своим, потому что он говорит по-немецки

Андреа Петкович: Синнер считается в Германии своим, потому что он говорит по-немецки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович высказалась по поводу доминирования в мужском теннисе итальянца Янника Синнера и Карлоса Алькараса из Испании.

«Янник Синнер воспринимается почти как один из нас, потому что он говорит по-немецки (смеётся). А Алькарас — один из самых харизматичных игроков, которых я когда-либо видела. Кроме того, оба они очень скромные — просто отличные парни, к которым питают симпатии», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

Фамилия Синнер имеет южно-немецкое происхождение и сходна с известной фамилией немецких евреев Зингер. А имя Янник имеет немецко-французское происхождение и больше распространено во Франции.

Напомним, с начала 2024 года Синнер и Алькарас выиграли все титулы на двоих на турнирах «Большого шлема». В общей сложности итальянец и испанец на данный момент завоевали девять титулов ТБШ в одиночном разряде.

Материалы по теме
Синнер ответил, как относится к сравнению его и Алькараса с «Большой тройкой»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android