Бывшая вторая ракетка мира и трёхкратная финалистка ТБШ Жабер приостановила карьеру

Бывшая вторая ракетка мира и финалистка трёх турниров «Большого шлема» Онс Жабер из Туниса объявила о том, что берёт паузу в карьере.

Жабер 30 лет, она играла в финалах Уимблдона-2022 и 2023 и US Open — 2022, стала чемпионкой пяти турниров WTA в одиночном разряде.

«Последние два года я выкладывалась на полную, боролась с травмами и преодолевала множество других сложностей. Но в глубине души я уже давно не чувствовала себя по-настоящему счастливой на корте.

Теннис — такой прекрасный вид спорта. Но сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: дышать полной грудью, восстановиться и заново открыть для себя радость просто жить.

Спасибо всем моим поклонникам за понимание. Ваши поддержка и любовь очень многое значат для меня. Я всегда буду нести их с собой.

Даже находясь вдали от корта, я буду продолжать поддерживать с вами связь разными способами и делиться своим путём со всеми вами», — написала Жабер в социальной сети.