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Брат Энди Маррея и Лора Робсон попали в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв на движущихся авто

Британские теннисисты Джейми Маррей и Лора Робсон попали в Книгу рекордов Гиннесса, сыграв на движущихся автомобилях. Спортсмены во время передвижения на крыше автомобилей разыграли серию из 101 удара на скорости около 47 км/ч.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео уникального достижения теннисистов из Великобритании.

39-летний Джейми Маррей — старший брат Энди Маррея — бывшая первая ракетка мира в парном разряде; победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде; чемпион пяти турниров «Большого шлема» в миксте; победитель 34 турниров ATP в парном разряде.

31-летняя Робсон — серебряный призёр Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде; финалистка Кубка Хопмана (2010) в составе национальной команды Великобритании; победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2008).