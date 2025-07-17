Рублёв — четвёртый действующий игрок до 30 лет, достигший 80 четвертьфиналов на уровне ATP

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал четвёртым действующим игроком до 30 лет, которой смог выйти в 80 четвертьфиналов на турнирах ATP.

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. В матче второго круга Рублёв переиграл в двух партиях (6:3, 6:2) 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса из Мексики.

Также среди игроков до 30 лет минимум 80 раз в четвертьфиналы выходили Александр Зверев (103 раза), Даниил Медведев (83) и Стефанос Циципас (83).

За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.