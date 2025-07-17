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Рублёв — четвёртый действующий игрок до 30 лет, достигший 80 четвертьфиналов на уровне ATP

Рублёв — четвёртый действующий игрок до 30 лет, достигший 80 четвертьфиналов на уровне ATP
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал четвёртым действующим игроком до 30 лет, которой смог выйти в 80 четвертьфиналов на турнирах ATP.

Лос-Кабос. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 05:30 МСК
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Эрнандес
493
Мексика
Алекс Эрнандес
А. Эрнандес

Ранее Рублёв вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером. В матче второго круга Рублёв переиграл в двух партиях (6:3, 6:2) 493-го в мировом рейтинге Алекса Эрнандеса из Мексики.

Также среди игроков до 30 лет минимум 80 раз в четвертьфиналы выходили Александр Зверев (103 раза), Даниил Медведев (83) и Стефанос Циципас (83).

За выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет со 123-м в рейтинге ATP американцем Эмилио Навой.

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