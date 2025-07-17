Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла француженку Диан Парри (98-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:4 в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия).

Матч длился 1 час 22 минуты. За это время Ястремская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Её соперница выполнила один эйс, сделала столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В 1/4 финала турнира в Гамбурге Ястремская сыграет со 111-й ракеткой мира венгерской теннисисткой Далмой Галфи.