Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даяна Ястремская — Диан Парри, результат матча 17 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Гамбурге

Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Комментарии

Украинская теннисистка 39-я ракетка мира Даяна Ястремская обыграла француженку Диан Парри (98-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 6:4 в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия).

Гамбург (ж). 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 15:20 МСК
Диан Парри
98
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Даяна Ястремская
39
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч длился 1 час 22 минуты. За это время Ястремская ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. Её соперница выполнила один эйс, сделала столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В 1/4 финала турнира в Гамбурге Ястремская сыграет со 111-й ракеткой мира венгерской теннисисткой Далмой Галфи.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android