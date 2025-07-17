«Осознаю, что у меня есть всё». Монфис и Свитолина отпраздновали годовщину свадьбы

49-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал трогательный пост в соцсетях по случаю годовщины свадьбы с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, занимающей 14-ю строчку рейтинга.

«Четыре года назад мы поженились. С того дня мы строили жизнь, полную любви, смеха и замечательных воспоминаний. Сегодня я смотрю на эту фотографию… и осознаю, что у меня есть всё. Видеть вас обеих — моя величайшая победа. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за то, что вы есть. Я люблю вас обеих больше всего на свете», — написал Монфис.

Фото: Из личного архива Монфиса

Монфис и Свитолина поженились в 2021 году. В 2022-м украинка родила дочь Скай.