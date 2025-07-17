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«Если он во что-то верит — его ничто не остановит». Муратоглу — об убеждениях Джоковича

«Если он во что-то верит — его ничто не остановит». Муратоглу — об убеждениях Джоковича
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Французский тренер Патрик Муратоглу рассказал, почему он считает 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича особенным теннисистом.

«Я действительно его люблю. Знаете, что мне в нём нравится? Он, пожалуй, единственный теннисист, которого я наблюдаю уже много лет — выдающийся чемпион — и которому всё равно. У него есть убеждения, и он им следует, даже если весь мир против него. Это поразительно.

Мы живём в мире, где все следуют за трендами и боятся сделать что-то не так. Он осторожен, но если он во что-то верит — его ничто не остановит. Я считаю, это действительно, действительно особенное. Я невероятно ценю это, особенно сейчас, в эпоху социальных сетей и всего остального», – приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

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