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Фото: Ига Швёнтек с игрушечной клубникой от LEGO

Фото: Ига Швёнтек с игрушечной клубникой от LEGO
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фотографию с фигуркой большой клубники, которую ей подарила компания LEGO.

«Вернувшись домой, я была «слегка» удивлена LEGO. Это великолепная клубника из кубиков, которая напомнит мне, как важны маленькие радости и удовольствия в жизни. Спасибо за этот особенный подарок!» — написала Швёнтек на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Швёнтек

24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. За победу теннисистка заработала £ 3 млн (около $ 4 млн).

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