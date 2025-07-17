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«Он потерял цель». Муратоглу объяснил спад в результатах Новака Джоковича

«Он потерял цель». Муратоглу объяснил спад в результатах Новака Джоковича
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Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о причинах нестабильной игры 24-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича, отметив проблемы с психологическими аспектами на данном этапе карьеры теннисиста.

«С моей точки зрения — всё только в голове. Просто невозможно, чтобы человек выигрывает три турнира «Большого шлема», а через три месяца в финале четвёртого — будто его нет. Это невозможно. Он не потерял свой теннис. Он просто осознал, что станет величайшим в истории, ведь Рафа Надаль выбыл из борьбы.

Он 15 лет боролся за это, а потом вдруг оказалось, что цели больше нет. Так что, я думаю, он полностью потерял мотивацию — и это легко понять. Это нормально. Он вновь обрёл её только ради Олимпиады, и тогда он снова стал настоящим зверем», – приводит слова Муратоглу Tennis 365.

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