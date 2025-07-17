Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наварро попросила Синнера улучшить игру у сетки перед микстом на US Open — 2025

Наварро попросила Синнера улучшить игру у сетки перед микстом на US Open — 2025
Комментарии

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро обратилась к лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру после его победы на Уимблдоне-2025. Теннисисты будут играть вместе в миксте на US Open — 2025.

«Привет, Янник, поздравляю с титулом на Уимблдоне! Я смотрела много твоих матчей, смотрела и финал. Кажется, что ты играешь в хороший теннис. Но знаешь, я немного волнуюсь, потому что не увидела много игры у сетки. В одном из розыгрышей ты сделал твинер между ног у сетки, что было довольно классно, но смэш улетел в аут, поэтому не знаю, считается ли это.

Тебе нужно побольше поработать у сетки, на парном корте в ближайший месяц. Надеюсь, ты сможешь улучшить этот элемент игры», — сказала Наварро в видео для US Open.

Материалы по теме
«Он умолял меня сыграть, очень просил». Наварро — об участии с Синнером в миксте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android