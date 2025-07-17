Наварро попросила Синнера улучшить игру у сетки перед микстом на US Open — 2025

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро обратилась к лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру после его победы на Уимблдоне-2025. Теннисисты будут играть вместе в миксте на US Open — 2025.

«Привет, Янник, поздравляю с титулом на Уимблдоне! Я смотрела много твоих матчей, смотрела и финал. Кажется, что ты играешь в хороший теннис. Но знаешь, я немного волнуюсь, потому что не увидела много игры у сетки. В одном из розыгрышей ты сделал твинер между ног у сетки, что было довольно классно, но смэш улетел в аут, поэтому не знаю, считается ли это.

Тебе нужно побольше поработать у сетки, на парном корте в ближайший месяц. Надеюсь, ты сможешь улучшить этот элемент игры», — сказала Наварро в видео для US Open.