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Коннорс – о перспективах Джоковича на US Open: я не ставлю на нём крест

Коннорс – о перспективах Джоковича на US Open: я не ставлю на нём крест
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Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс высказал мнение о форме серба Новака Джоковича после поражения в полуфинале Уимблдона и оценил его перспективы на предстоящем Открытом чемпионате США. Коннорс считает, что серб ещё способен удивить теннисный мир.

«Я пока не списываю его со счетов. Проблема в том, что если он не будет в топ-4 посева на US Open, то ему придётся играть с топ-соперниками на ранней стадии. Ему предстоят три тяжёлых матча подряд — и, возможно, c Синнером и Алькарасом один за другим. Это тяжело для любого, особенно для 37–38-летнего игрока. Но повторю: я не ставлю на нём крест. Когда у тебя есть характер — ты идёшь до конца. И иногда именно характер всё решает. И, знаете, нет ничего приятнее, чем поставить всех на место — как следует.

У меня есть ощущение, что, как бы он ни хотел выиграть Уимблдон, результат в полуфинале его сильно задел. Проиграть в трёх сетах? Это не он. Это не его игра, он не привык к такому. Так что поверьте: у него может быть что-то в рукаве к US Open. Что-то, что удивит многих. И знаете что? Я бы с удовольствием это увидел», – приводит слова Коннорса Tennis 365.

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