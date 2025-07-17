Арина Соболенко создала YouTube-канал и опубликовала первое видео

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко создала собственный YouTube-канал. Она выложила первое видео, в котором показала, как проводит время на Уимблдоне-2025.

В описании к видео сообщается, что на канале будет публиковаться серия роликов под названием «Aryna's Arena» (Арена Арины).

«Арена Арины» — это многосерийный цикл видео в режиме реального времени, предлагающий интимный, краткий обзор жизни Арины и её команды в туре. Видео фокусируются на человеческой стороне жизни топ-спортсменки — её личностном росте, эмоциональных взлётах и падениях, а также на весёлой, но хаотичной динамике взаимоотношений с командой.

Эти видео — самый реалистичный взгляд на её жизнь, который она когда-либо показывала миру. Это видно по первым нескольким эпизодам, где она переживает не совсем запланированное поражение на Уимблдоне. Не зная, что принесут ей сезон и жизнь, «Арена Арины» приглашает зрителей присоединиться к её путешествию в этом смелом новом проекте».