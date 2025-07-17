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Александр Шевченко — Александр Бублик, результат матча 17 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг Гштаад

Александр Бублик уверенно обыграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во втором круге он одержал победу над соотечественником Александром Шевченко (101-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Гштаад. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
Александр Шевченко
101
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с аргентинцем Франсиско Комесаньей.

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