Александр Бублик уверенно обыграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во втором круге он одержал победу над соотечественником Александром Шевченко (101-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Гштаад. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
101
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
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34
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с аргентинцем Франсиско Комесаньей.
Комментарии
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