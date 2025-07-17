Александр Бублик уверенно обыграл Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Во втором круге он одержал победу над соотечественником Александром Шевченко (101-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал турнира в Гштааде Александр Бублик поспорит с аргентинцем Франсиско Комесаньей.