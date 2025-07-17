Рафаэль Надаль опубликовал фото с Роджером Федерером из своей академии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал совместную фотографию с 20-кратным чемпионом мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером. Федерер посетил академию Надаля, которая находится на Мальорке (Испания).

«Очень насладился нашим утром вместе в академии!» — подписал публикацию Надаль.

Фото: Из личного архива Надаля

Надалю 39 лет, он завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

Федереру 43 года, он завершил карьеру осенью 2022 года. На его счету 103 титула ATP, среди которых 20 — на турнирах «Большого шлема» и 28 — на турнирах серии «Мастерс».