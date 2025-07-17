Мэдисон Киз: чрезмерная сосредоточенность на теннисе мне не помогла

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала о важности баланса между теннисом и жизнью вне корта.

«Чрезмерная сосредоточенность на теннисе не помогла мне так, как нужно. Думаю, самое большое значение, пожалуй, имело общение с кем-то извне и анализ моей жизни в целом, а также то, как это повлияло на мои ощущения на корте. Кроме того, я всегда старалась жить и помимо тенниса, и это очень помогло мне на корте», — приводит слова Киз Tennis.com.

В 2025 году Киз выиграла два титула — «пятисотник» в Аделаиде и Открытый чемпионат Австралии, который стал для неё первым на турнирах «Большого шлема».