Хенмэн — о результате Джека Дрейпера на Уимблдоне: это серьёзный урок для него

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о результате, который показал на Уимблдоне-2025 британский теннисист Джек Дрейпер, отметив, что британцу предстоит улучшить свою игру на травяном покрытии в ближайший год. Во втором круге Уимблдона-2025 Дрейпер проиграл хорвату Марину Чиличу (4:6, 3:6, 6:1, 4:6).

«У него получился не лучший Уимблдон, но я думаю, что это серьёзный урок — особенно когда играешь дома. Он отлично проявил себя на грунте и харде, а вот на траве ему ещё нужно немного адаптировать свою игру. И реальность такова, что времени на подготовку к травяному сезону почти нет.

Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном всего три недели, а потом сразу сам турнир. Но у него отличная команда, и он, без сомнения, вынес много полезного из этого Уимблдона. Уверен, через 12 месяцев он будет другим игроком — более готовым и более сильным», – приводит слова Хенмэна tennis Up To Date.