Кэхилл показал забавные фотографии Синнера с Уимблдона-2025

Австралийский тренер Даррен Кэхилл опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам Уимблдона-2025. В подборку фотографий он включил несколько забавных снимков первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.
«Браво, Янник!» — подписал публикацию Кэхилл.
Фото: Из личного архива Кэхилла
Фото: Из личного архива Кэхилла
Напомним, 13 июля 2025 года Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.
Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе.