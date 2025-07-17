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Кэхилл показал забавные фотографии Синнера с Уимблдона-2025

Кэхилл показал забавные фотографии Синнера с Уимблдона-2025
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Австралийский тренер Даррен Кэхилл опубликовал пост на личной странице в социальных сетях по итогам Уимблдона-2025. В подборку фотографий он включил несколько забавных снимков первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Браво, Янник!» — подписал публикацию Кэхилл.

Фото: Из личного архива Кэхилла

Фото: Из личного архива Кэхилла

Напомним, 13 июля 2025 года Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне.

Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе.

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