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Онс Жабер ответила хейтеру под своим постом о приостановке карьеры

Онс Жабер ответила хейтеру под своим постом о приостановке карьеры
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Бывшая вторая ракетка мира и финалистка трёх турниров «Большого шлема» Онс Жабер из Туниса ответила хейтеру в соцсетях, который насмехался над ней под её постом о приостановке карьеры.

«Мне так жаль тебя, Онс, как сложно жить твою жизнь!» — написал пользователь.

«Представьте, насколько вы пусты, что чужие трудности вызывают у вас смех. Я не раз замечала, как вы издеваетесь над другими, и это печально. Искренне надеюсь, что вы обретёте исцеление и покой, в которых вы так нуждаетесь», — написала Жабер.

Ранее Жабер поделилась трудностями, которые испытывает при игре в теннис: «Сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: дышать полной грудью, восстановиться и заново открыть для себя радость просто жить».

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