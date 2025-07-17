Онс Жабер ответила хейтеру под своим постом о приостановке карьеры

Бывшая вторая ракетка мира и финалистка трёх турниров «Большого шлема» Онс Жабер из Туниса ответила хейтеру в соцсетях, который насмехался над ней под её постом о приостановке карьеры.

«Мне так жаль тебя, Онс, как сложно жить твою жизнь!» — написал пользователь.

«Представьте, насколько вы пусты, что чужие трудности вызывают у вас смех. Я не раз замечала, как вы издеваетесь над другими, и это печально. Искренне надеюсь, что вы обретёте исцеление и покой, в которых вы так нуждаетесь», — написала Жабер.

Ранее Жабер поделилась трудностями, которые испытывает при игре в теннис: «Сейчас я чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец поставить себя на первое место: дышать полной грудью, восстановиться и заново открыть для себя радость просто жить».