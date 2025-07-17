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Стефанос Циципас — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 17 июля 2025, счет 1:2, Кубок Хопмана

Стефанос Циципас проиграл Баутиста-Агуту в матче на Кубке Хопмана
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27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл матч на выставочном турнире Кубке Хопмана. Он потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута (54-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 0:1 [8:10].

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт. На счету Баутиста-Агута пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Кубок Хопмана — 2025 проходит с 16 по 20 июля в итальянском Бари. На турнире принимают участие шесть сборных — Канада, Хорватия, Франция, Греция, Италия и Испания.

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