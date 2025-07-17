«Родители часто меня подкупали». Даниэль Коллинз — о мотивации в теннисе в детстве

66-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз рассказала, как мотивировали её на игру в теннис родители в детстве, чтобы добиваться результатов.

«Может, это и не одобряется, но, по-моему, это реально работает. Мои родители, например, часто меня подкупали. Они говорили: «Слушай, если ты выиграешь этот турнир, мы купим тебе новый наряд» или «выиграешь — получишь хомячка» — что-то в этом духе.

Мне кажется, такая мотивация действительно помогала мне быть продуктивной, потому что без неё, ну, большинство детей просто хотят сидеть дома и, не знаю, играть в настольную игру. Я, например, именно этого и хотела. Так что для меня всё это было отличным стимулом — благодаря родителям у меня была мотивация, и мне было весело собирать трофеи. Именно это, по сути, и привело меня в теннис», – приводит слова Коллинз Sportkeeda.