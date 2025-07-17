«Непросто в психологическом плане». Александр Бублик — о матче с Шевченко в Гштааде

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил своё выступление в матче второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Он обыграл Александра Шевченко со счётом 6:2, 6:3.

«Это прекрасное место, но условия для игры в теннис не самые лучшие. Мяч немного летает, поэтому я очень рад, что приехал сюда раньше, в прошлую субботу, чтобы подготовиться.

Матч был непростым в психологическом плане. Я играл с соотечественником, парнем, с которым играю в одной команде Кубка Дэвиса, поэтому немного нервничал, но остался в игре и использовал свои шансы. Очень доволен этим», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.