«Непросто в психологическом плане». Александр Бублик — о матче с Шевченко в Гштааде
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик оценил своё выступление в матче второго круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Он обыграл Александра Шевченко со счётом 6:2, 6:3.
Гштаад. 2-й круг
17 июля 2025, четверг. 17:10 МСК
101
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
|
|3
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|6
34
Александр Бублик
А. Бублик
«Это прекрасное место, но условия для игры в теннис не самые лучшие. Мяч немного летает, поэтому я очень рад, что приехал сюда раньше, в прошлую субботу, чтобы подготовиться.
Матч был непростым в психологическом плане. Я играл с соотечественником, парнем, с которым играю в одной команде Кубка Дэвиса, поэтому немного нервничал, но остался в игре и использовал свои шансы. Очень доволен этим», — приводит слова Бублика пресс-служба ATP.
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