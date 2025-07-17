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Ник Кирьос снялся с Вашингтона в одиночном разряде. В паре он должен сыграть с Монфисом

Ник Кирьос снялся с Вашингтона в одиночном разряде. В паре он должен сыграть с Монфисом
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В основной сетке его заменит американец Александр Ковачевич.

Кирьос по-прежнему числится в заявочном листе турнира в парном разряде. Он должен будет сыграть в дуэте с 49-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом.

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. В соревнованиях примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, итальянец Лоренцо Музетти, Алекс де Минор из Австралии, а также другие известные теннисисты.

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