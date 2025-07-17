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Итоговый турнир АТР будет проводиться в Турине как минимум до 2026 года

Итоговый турнир АТР будет проводиться в Турине как минимум до 2026 года
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Итоговый турнир АТР будет проходить в итальянском Турине как минимум до 2026 года, об этом сообщил президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги.

«По крайней мере до 2026 года финал ATP будет проходить в Турине, и мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить турнир здесь», – приводит слова Бинаги Associated Press.

Отмечается, что Федерация тенниса Италии выражает обеспокоенность возможным переездом турнира из Турина из-за одного из новых указов правительства Италии, который может ограничить полномочия федерации по организации турнира и ставит под угрозу проведение его в стране.

В ноябре 2024 года председатель Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци сообщил, что контракт на проведение Итогового турнира с итальянской федерацией рассчитан до 2030 года.

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