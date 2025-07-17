«Не видишь разнообразия». Фелисьяно Лопес — о трансформации стилей игры в теннисе

Экс 20-я ракетка мира испанский теннисист Фелисьяно Лопес высказался о том, почему современный теннис утратил игровое разнообразие, которое существовало ранее.

«Играть на «Ролан Гаррос» или на Уимблдоне, или в помещении на ковре — это был совершенно разный теннис. Сейчас, с унификацией покрытий, различия сократились. Конечно, игра на траве и на грунте по-прежнему сильно отличается, но уже совсем не так, как раньше: трава стала медленнее, быстрые корты — тоже медленнее. Это приводит к тому, что стиль игроков становится похожим.

Ты не видишь разнообразия. Лично для меня, а это уже субъективное мнение — красота тенниса всегда заключалась в его огромном разнообразии, в том, как разные покрытия заставляли адаптироваться. Иван Лендл, например, отказался от участия в «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к Уимблдону — он был одержим этой целью», – приводит слова Лопеса Punto de Break.