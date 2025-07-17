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«Хотела показать свою жизнь… хорошее, плохое, всё». Соболенко — о YouTube-канале

«Хотела показать свою жизнь… хорошее, плохое, всё». Соболенко — о YouTube-канале
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала создание своего YouTube-канала.

«Вышел мой первый в жизни влог! Мне очень весело их снимать. Хотела показать вам свою жизнь как на корте, так и за его пределами… хорошее, плохое, всё. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вам приходили уведомления, когда выйдут новые ролики. Надеюсь, что вам понравится», — написала Соболенко на личной странице в социальных сетях.

На YouTube-канале Арины Соболенко будет публиковаться серия роликов под названием «Aryna's Arena» (Арена Арины).

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