Фото: Серена Уильямс отдыхает на яхте в Испании

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала на личной странице фотографии с отдыха в Испании с подругами.

«Я и мои девочки… сегодня вечером гуляем. Но начинаем здесь», — подписала публикацию Уильямс.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.