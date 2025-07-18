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Петкович считает, что опыт Надаля может помочь Звереву выиграть «Шлем»

Петкович считает, что опыт Надаля может помочь Звереву выиграть «Шлем»
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович считает, что Тони и Рафаэль Надаль могут помочь немцу Александру Звереву выиграть турнир «Большого шлема».

«Тони Надаль и Рафаэль Надаль выигрывали турниры «Большого шлема». Они знают, как это делается. Я сама никогда не выигрывала мэйджоры. Но когда я разговариваю с людьми, которые побеждали, они все говорят, что всё дело в умении контролировать энергию и эмоции. Потому что речь идёт о том, чтобы обыграть лучших игроков мира в семи матчах за две недели. Если у вас есть такой опыт, вы можете передать его другим.

Тони выиграл много-много «Шлемов» как тренер, а Рафа, кажется, выиграл их сотню как игрок. Возможно, они вдвоём, в этой связке, могли бы помочь Саше набрать необходимую энергию, которая могла бы иметь решающее значение», — приводит слова Петкович Eurosport.de.

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