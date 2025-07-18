Андрей Рублёв волевой победой вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
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В ночь с 17 на 18 июля в мексиканском Лос-Кабосе прошёл четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-250 между 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, посеянным под первым номером, и 123-м в мировом рейтинге Эмилио Навой из США. Рублёв выиграл встречу в трёх сетах — 5:7, 6:4, 6:3.
Лос-Кабос. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 05:50 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
123
Эмилио Нава
Э. Нава
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 148-й ракеткой мира аргентинцем Хуаном Пабло Фиковичем и 76-м в рейтинге ATP американцем Александром Ковачевичем (седьмой посев).
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