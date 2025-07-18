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18 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, Лига Европы, баскетбол, Летняя лига НБА, теннис, плавание

Рублёв вышел в полуфинал в Лос-Кабосе, переговоры «Зенита» по Мантуану. Главное к утру
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Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал хардового турнира в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером, бразильские СМИ сообщили о желании «Коринтианса» вернуть из «Зенита» своего воспитанника Густаво Мантуана, российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль Универсиады-2025 на дистанции 400 м вольным стилем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв волевой победой вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе.
  2. «Коринтианс» начал переговоры по аренде вингера «Зенита» Мантуана — UOL.
  3. Российский пловец Колесников завоевал золото Универсиады-2025 в Германии.
  4. «Динамо» согласилось продать Карраскаля во «Фламенго» за € 12 млн — Мерло.
  5. «Зенит» выдвинул одно требование для покупателей Вендела — Egool.
  6. «Интер» и «Аталанта» не сошлись в цене по Лукману — Фабрицио Романо.
  7. «Рома» приостановила переговоры по Риосу, интересующему «Зенит» — Ди Марцио.
  8. «Рома» предложила «Фламенго» € 25 млн за переход Уэсли. Игрока пытается подписать «Зенит».
  9. Обамеянг покинул «Аль-Кадисию» свободным агентом, проведя всего год в Саудовской Аравии.
  10. «ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с 19-летним вратарём из «Ромы».
  11. Саудовцы готовы заплатить € 350 млн «Реалу» за переход Винисиуса — talkSPORT.
  12. Казахстанский «Актобе» проиграл «Легии» и покинул Лигу Европы.
  13. Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 17 июля.
  14. «Майами» с Владиславом Голдиным проиграл «Детройту» в Летней лиге НБА.
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