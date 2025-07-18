Рублёв вышел в полуфинал в Лос-Кабосе, переговоры «Зенита» по Мантуану. Главное к утру
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал хардового турнира в мексиканском Лос-Кабосе, где посеян под первым номером, бразильские СМИ сообщили о желании «Коринтианса» вернуть из «Зенита» своего воспитанника Густаво Мантуана, российский пловец Николай Колесников выиграл золотую медаль Универсиады-2025 на дистанции 400 м вольным стилем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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