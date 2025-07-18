Ана Иванович показала красивые фото из Лондона

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович опубликовала фотографии из Лондона на своей странице в социальных сетях.

«Лондонская свалка фотографий», — написала Иванович в своём аккаунте.

Фото: Из личного архива Аны Иванович

Фото: Из личного архива Аны Иванович

Фото: Из личного архива Аны Иванович

В июле 2016 года сербская теннисистка вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. У пары трое детей – два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. Помимо титула на Открытом чемпионате Франции — 2008, в её активе финал на Australian Open — 2008. Также она является победительницей 15 турниров WTA в одиночном разряде.