Американский журналист: Курникова не заслужила ненависти в свой адрес

Журналист из США Бен Ротенберг в социальных сетях упомянул имя бывшей восьмой ракетки мира россиянки Анны Курниковой как той, которая не заслужила ненависти в свой адрес. Это он сделал в комментариях под постом, где один из авторов просил назвать женщин, столкнувшихся с жестокостью.

Напомним, во время Уимблдона-2008 американец Джастин Гимелстоб сделал ряд сексистских высказываний в адрес россиянки. «Она стерва, я презираю её. Ненависть — это слишком сильное слово. Я просто презираю Курникову, насколько это возможно, не испытывая при этом ненависти. У неё красивая фигура, но лицом она не вышла», — заявил Гимелстоб.

43-летняя Курникова состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси, а также дочь Мэри.

Анна Курникова не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, зато добилась успехов в парном теннисе, выступая со швейцаркой Мартиной Хингис. Пара Курникова — Хингис дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышла в финал «Ролан Гаррос» (1999 год). Анна была первой ракеткой мира в парном разряде.