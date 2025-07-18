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«Porsche для неё незначительная статья расходов». Турсунов — о Соболенко

«Porsche для неё незначительная статья расходов». Турсунов — о Соболенко
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов высказался по поводу приобретения первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко автомобиля Porsche 911 GT3 RS.

— Вы долго работали с Ариной Соболенко. Весной она в четвёртый раз уступила в финале турнира в Штутгарте, где победителю вручают новенький Porsche. Вскоре сообщила миру: «Я так устала там проигрывать, что решила купить этот автомобиль. Выбрала 911 GT3 RS». Поступок в её стиле?
— Ну Арина — девушка эмоциональная, иногда может…

— Психануть?
— Вот если бы она приобрела яхту за восемь миллионов, я бы сказал — да, психанула. А Porsche для Арины незначительная статья расходов. Уверен, ещё и скидку получила. Кстати, её бойфренд — автогонщик. Кажется, на 911-м и гонял. Не исключено, это их совместная покупка, — приводит слова Турсунова «Спорт-экспресс».

Отметим, что Турсунов и Соболенко работали вместе на протяжении 15 месяцев в 2018-2019 годах.

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