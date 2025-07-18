Даниэль Коллинз раскрыла историю, когда к ней приставал оператор на одном из турниров

66-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала о том, что во время одного из турниров к ней приставал оператор. Она отметила, что подобные случаи замалчиваются среди спортсменок.

— Считаете ли вы, что в отношении женщин-спортсменок проявляется сексизм, когда они выражают своё мнение?

— Если вы видели, как я высказывалась и выражала свою позицию, знайте, что за этим стоит большой опыт. Часто, когда мы реагируем на неподобающее поведение, именно наша реакция воспринимается как неправильная. Как будто нам вообще не позволено реагировать.

Когда я только пришла в тур, у меня произошла ситуация с очень навязчивым оператором. Я проиграла затяжной матч в три сета, вышла с корта очень уставшей. И тут он говорит мне: «О, Даниэль, мне так жаль. Можно я тебя обниму?» Я посмотрела на своего тренера и ответила: «Ну конечно». Он подошёл, чтобы обнять меня, а потом вдруг попытался меня поцеловать. Я подумала: «О нет!» Он буквально начал целовать меня в щёку. Так что да, люди не видят, что происходит за кулисами, как странные мужчины приезжают на турниры и следят за нами вплоть до отелей. Иногда всё доходит до точки невозврата», — сказала Коллинз в подкасте Reign with Josh Smith в социальных сетях.