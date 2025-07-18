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Турсунов — о характере Соболенко: она, конечно, огненная, но слушалась

Турсунов — о характере Соболенко: она, конечно, огненная, но слушалась
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов рассказал о характере первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Напомним, они работали вместе на протяжении 15 месяцев в 2018-2019 годах.

— Арина открытая, жизнерадостная, добродушная. Не зацикливается на негативе, легко отходит от поражений. Импульсивная, не всегда успевает продумать свои решения. Но на карьере это не отражается. Складывается пока удачно, без «косяков».

— Ладили?
— Она, конечно, огненная — но слушалась. Не особо сопротивлялась. Я смог Арину убедить, у нас был хороший коннект. Ну и прогресс у неё какой получился! Ради цели стать первой ракеткой мира была готова меняться, — приводит слова Турсунова «Спорт-экспресс».

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