Турсунов — о характере Соболенко: она, конечно, огненная, но слушалась

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне российский тренер Дмитрий Турсунов рассказал о характере первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. Напомним, они работали вместе на протяжении 15 месяцев в 2018-2019 годах.

— Арина открытая, жизнерадостная, добродушная. Не зацикливается на негативе, легко отходит от поражений. Импульсивная, не всегда успевает продумать свои решения. Но на карьере это не отражается. Складывается пока удачно, без «косяков».

— Ладили?

— Она, конечно, огненная — но слушалась. Не особо сопротивлялась. Я смог Арину убедить, у нас был хороший коннект. Ну и прогресс у неё какой получился! Ради цели стать первой ракеткой мира была готова меняться, — приводит слова Турсунова «Спорт-экспресс».