Шаповалов опубликовал милое фото с талисманом турнира в Лос-Кабосе

Канадский теннисист, 33-я ракетка мира Денис Шаповалов опубликовал милое фото с собакой на турнире АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Он рассказал, что животное спасли представители соревнований.

«Тусуюсь с талисманом. Этого малыша спасли сотрудники турнира», — написал Шаповалов в социальных сетях.

Денис Шаповалов Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

Сегодня, 18 июля, бывшая 10-я ракетка мира вышел в полуфинал соревнований в Лос-Кабосе, обыграв австралийского спортсмена Тристана Скулкейта (110-й номер рейтинга АТР). Счёт — 6:3, 6:2. Следующий соперник канадца — ещё один австралиец, Адам Уолтон (97-я строчка рейтинга).

На данных соревнованиях также выступает первая ракетка России Андрей Рублёв, который также дошёл до полуфинала.