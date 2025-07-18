Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шаповалов опубликовал милое фото с талисманом турнира в Лос-Кабосе

Шаповалов опубликовал милое фото с талисманом турнира в Лос-Кабосе
Денис Шаповалов
Комментарии

Канадский теннисист, 33-я ракетка мира Денис Шаповалов опубликовал милое фото с собакой на турнире АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Он рассказал, что животное спасли представители соревнований.

«Тусуюсь с талисманом. Этого малыша спасли сотрудники турнира», — написал Шаповалов в социальных сетях.

Денис Шаповалов

Денис Шаповалов

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

Сегодня, 18 июля, бывшая 10-я ракетка мира вышел в полуфинал соревнований в Лос-Кабосе, обыграв австралийского спортсмена Тристана Скулкейта (110-й номер рейтинга АТР). Счёт — 6:3, 6:2. Следующий соперник канадца — ещё один австралиец, Адам Уолтон (97-я строчка рейтинга).

На данных соревнованиях также выступает первая ракетка России Андрей Рублёв, который также дошёл до полуфинала.

Материалы по теме
Американский журналист: Курникова не заслужила ненависти в свой адрес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android