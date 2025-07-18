Стал известен соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP. Сегодня, 18 июля, Ковачевич в 1/4 финала уверенно обыграл 148-ю ракетку мира Хуана Пабло Фиковича из Аргентины — 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Ковачевич выполнил три эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл один брейк-пойнт из четырёх.

Рублёв и Ковачевич провели между собой один матч уровня ATP. В феврале этого года в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Монпелье американец одержал победу со счётом 7:5, 6:4.