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Александр Ковачевич — Хуан Пабло Фикович, результат матча 18 июля 2025, счет 2:0, 1/4 финала в Лос-Кабосе

Стал известен соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Лос-Кабосе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP. Сегодня, 18 июля, Ковачевич в 1/4 финала уверенно обыграл 148-ю ракетку мира Хуана Пабло Фиковича из Аргентины — 6:3, 6:1.

Лос-Кабос. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 08:30 МСК
Хуан Пабло Фикович
148
Аргентина
Хуан Пабло Фикович
Х. Фикович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Ковачевич выполнил три эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл один брейк-пойнт из четырёх.

Рублёв и Ковачевич провели между собой один матч уровня ATP. В феврале этого года в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Монпелье американец одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

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