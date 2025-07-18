Стал известен соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP. Сегодня, 18 июля, Ковачевич в 1/4 финала уверенно обыграл 148-ю ракетку мира Хуана Пабло Фиковича из Аргентины — 6:3, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Ковачевич выполнил три эйса, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и выиграл один брейк-пойнт из четырёх.
Рублёв и Ковачевич провели между собой один матч уровня ATP. В феврале этого года в полуфинале хардового турнира ATP-250 в Монпелье американец одержал победу со счётом 7:5, 6:4.
- 18 июля 2025
-
10:48
-
10:48
-
10:16
-
10:09
-
10:04
-
09:21
-
09:20
-
08:31
-
08:12
-
00:39
-
00:11
- 17 июля 2025
-
23:53
-
23:44
-
23:15
-
23:07
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
22:00
-
21:40
-
20:33
-
20:02
-
20:01
-
19:00
-
18:28
-
18:20
-
18:14
-
18:02
-
17:44
-
17:37
-
17:17
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:46