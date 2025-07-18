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Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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Стали известны все полуфиналисты хардового турнира категории ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе. Одним из участников полуфинала стал 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе сыграют:

  • Денис Шаповалов (третий сеяный, Канада) — Адам Уолтон (8, Австралия);
  • Андрей Рублёв (1, Россия) — Александр Ковачевич (7, США).

Соревнования в Лос-Кабосе с призовым фондом $ 889 890 проходят с 14 по 19 июля. Действующим чемпионом турнира является австралийский теннисист Джордан Томпсон, в прошлогоднем финале обыгравший норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:6. Рублёв в прошлом году не принимал участия в турнире.

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