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Люк Сэвилл назвал имя теннисиста, который может бросить вызов Алькарасу и Синнеру

Люк Сэвилл назвал имя теннисиста, который может бросить вызов Алькарасу и Синнеру
Жоао Фонсека
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Бывший теннисист Люк Сэвилл заявил, что бразильский спортсмен Жоао Фонсека способен навязать борьбу первой и второй ракеткам мира Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

«Мне кажется, сейчас это очевидно — они два лучших игрока в мужском теннисе. Просто потрясающе наблюдать, как они сражаются, — великолепный теннис.

Все сейчас смотрят на Фонсеку как на следующего, кто может бросить вызов этой паре. Сейчас всё сводится к Карлосу и Яннику, а потом пустота. Раньше казалось, что Медведев, Зверев и Циципас должны были захватить вершину. Зверев, к примеру, играл в куче финалов, но до сих пор не выиграл свой первый «Шлем», — приводит слова Сэвилла пресс-служба Australian Оpen.

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