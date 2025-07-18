«В какой-то момент я думал, что всё кончено». Рублёв — о победе над Навой в Лос-Кабосе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал волевую победу над 123-м номером мирового рейтинга Эмилио Навой из США (5:7, 6:4, 6:3) в четвертьфинале хардового турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика).
Лос-Кабос. 1/4 финала
18 июля 2025, пятница. 05:50 МСК
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
123
Эмилио Нава
Э. Нава
«Я очень счастлив, потому что в какой-то момент я думал, что всё кончено, потому что Эмилио делал всё лучше меня, поэтому я каким-то образом попытался избавиться от этих мыслей. Чтобы быть более позитивным, пытался сделать что-то другое, был сосредоточен, боролся, и у меня появился шанс, который я смог использовать», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира.
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Рублёв сыграет с американцем Александром Ковачевичем, занимающим 76-ю строчку в рейтинге ATP.
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