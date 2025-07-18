Журналист — об Эжени Бушар: все видели в ней новую Шарапову, и это стало началом её конца

Испанский журналист Хосе Морон высказался по поводу завершения спортивной карьеры канадкой Эжени Бушар. Он отметил, что причиной ухода из спорта стала излишняя медийность спортсменки.
«Кто она — эта канадская теннисистка? После Шараповой она была самой яркой маркетинговой иконой в женском теннисе. Именно внимание со стороны СМИ в итоге и стало причиной завершения её карьеры. В 2014 году у Эжени был выдающийся сезон, первый полноценный год на туре. Ей было всего 20, и она совершила настоящий прорыв. Её игра привлекала внимание, но все особенно говорили о её внешности.
Она сразу попала в поле зрения брендов, так как все хотели с ней сотрудничать. Контракты сыпались один за другим. Все видели в ней новую Шарапову и использовали её внешность, чтобы продавать свою продукцию. Она подписала множество соглашений и, хотя тогда ещё не осознавала всё, но это стало началом конца её успехов на корте», — написал Морон в социальных сетях.