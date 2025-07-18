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Журналист — об Эжени Бушар: все видели в ней новую Шарапову, и это стало началом её конца

Журналист — об Эжени Бушар: все видели в ней новую Шарапову, и это стало началом её конца
Эжени Бушар
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Испанский журналист Хосе Морон высказался по поводу завершения спортивной карьеры канадкой Эжени Бушар. Он отметил, что причиной ухода из спорта стала излишняя медийность спортсменки.

«Кто она — эта канадская теннисистка? После Шараповой она была самой яркой маркетинговой иконой в женском теннисе. Именно внимание со стороны СМИ в итоге и стало причиной завершения её карьеры. В 2014 году у Эжени был выдающийся сезон, первый полноценный год на туре. Ей было всего 20, и она совершила настоящий прорыв. Её игра привлекала внимание, но все особенно говорили о её внешности.

Она сразу попала в поле зрения брендов, так как все хотели с ней сотрудничать. Контракты сыпались один за другим. Все видели в ней новую Шарапову и использовали её внешность, чтобы продавать свою продукцию. Она подписала множество соглашений и, хотя тогда ещё не осознавала всё, но это стало началом конца её успехов на корте», — написал Морон в социальных сетях.

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