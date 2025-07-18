«Аутсайдер». Вандевей назвала игрока, который может войти в тройку с Синнером и Алькарасом

Экс девятая ракетка мира американская теннисистка Коко Вандевей высказалась о том, кто может нарушить доминирование в мужском теннисе итальянца Янника Синнера и Карлоса Алькараса из Испании.

«Я просто не вижу никого из первой пятёрки, кто мог бы это сделать. Может быть, аутсайдером в их компании станет Тейлор Фриц. Он единственный, кто находится за их спиной.

Шелтон потерпел поражение от Синнера в четвертьфинале Уимблдона, когда мы думали, что у него есть шанс. В 21 год ты уже не так молод, это уже не тот возраст, с которого ты начинаешь, потому что эти игроки уже выигрывали турниры «Большого шлема» в таком возрасте. Здесь мы говорим о ком-то, кто мог бы стать Новаком Джоковичем или Энди Марреем, которые испортили бы этим двум вечеринку», — приводит слова Вандевей TNT Sports.

Напомним, с начала 2024 года Синнер и Алькарас выиграли все титулы на двоих на турнирах «Большого шлема». В общей сложности итальянец и испанец на данный момент завоевали девять титулов ТБШ в одиночном разряде.