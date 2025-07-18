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«Они на голову выше остальных». Эванс — о доминировании Синнера и Алькараса

«Они на голову выше остальных». Эванс — о доминировании Синнера и Алькараса
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Британский теннисист Даниэль Эванс заявил, что не уверен, что среди нынешних игроков ATP появится претендент, способный нарушить доминирование в мужском теннисе итальянца Янника Синнера и Карлоса Алькараса из Испании.

«То, как эти двое справляются со всем в жизни, как на корте, так и за его пределами, просто поражает. Когда происходит ошибка, вы почти не видите реакции. В этом смысле они на голову выше остальных», — приводит слова Эванса TNT Sports.

Напомним, с начала 2024 года Синнер и Алькарас выиграли все титулы на двоих на турнирах «Большого шлема». В общей сложности итальянец и испанец на данный момент завоевали девять титулов ТБШ в одиночном разряде.

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