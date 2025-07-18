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Себастьян Корда снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне. Он действующий чемпион соревнований

Себастьян Корда снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне. Он действующий чемпион соревнований
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32-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда отказался от участия в хардовом турнире категории ATP-500 в Вашингтоне. В основной сетке его заменит австралиец Кристофер О’Коннелл, занимающий 77-ю строчку рейтинга ATP.

Напомним, Корда — действующий чемпион турнира в Вашингтоне. Ранее он не смог выступить на Уимблдоне-2025 из-за стрессового перелома голени, полученного на грунтовых соревнованиях.

Ранее об отказе от участия в турнире объявили два теннисиста из Чехии — Якуб Меншик (17- й в мировом рейтинге) и Томас Махач (22-й), а также представитель США Томми Пол.

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 21 по 27 июля. В соревнованиях примут участие российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон, итальянец Лоренцо Музетти, Алекс де Минор из Австралии, а также другие известные теннисисты.

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