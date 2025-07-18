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«Хороший знак». Ваньоцци — о том, что Алькарас взял 1-й сет в финале Уимблдона с Синнером

«Хороший знак». Ваньоцци — о том, что Алькарас взял 1-й сет в финале Уимблдона с Синнером
Янник Синнер
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Тренер Симоне Ваньоцци высказался по поводу финала Уимблдона-2025, в котором играли его подопечный Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Он отметил, что проигранный первый сет Синнера был аналогичен тому, как Алькарас отдал стартовую партию на Открытом чемпионате Франции — 2025.

Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 6
6 		4 4 4
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я сказал Даррену, что в Париже мы выиграли первый сет, точно так же как Карлос выиграл первый сет сегодня (в день финала Уимблдона). Поэтому я сказал: «Наверное, это хороший знак» (смеётся). У Янника было хорошее начало, но Карлос сыграл четыре невероятные игры. Единственное, что я сказал Яннику после первого сета, это чтобы он был менее предсказуемым. Он никогда не бил в тело, стал немного более непредсказуемым», — приводит слова Ваньоцци Ubitennis.

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