«Хороший знак». Ваньоцци — о том, что Алькарас взял 1-й сет в финале Уимблдона с Синнером

Тренер Симоне Ваньоцци высказался по поводу финала Уимблдона-2025, в котором играли его подопечный Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Он отметил, что проигранный первый сет Синнера был аналогичен тому, как Алькарас отдал стартовую партию на Открытом чемпионате Франции — 2025.

«Я сказал Даррену, что в Париже мы выиграли первый сет, точно так же как Карлос выиграл первый сет сегодня (в день финала Уимблдона). Поэтому я сказал: «Наверное, это хороший знак» (смеётся). У Янника было хорошее начало, но Карлос сыграл четыре невероятные игры. Единственное, что я сказал Яннику после первого сета, это чтобы он был менее предсказуемым. Он никогда не бил в тело, стал немного более непредсказуемым», — приводит слова Ваньоцци Ubitennis.